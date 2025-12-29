Минспорта: в Рязани зальют катки на Локомотиве и ЦСК при стабильной температуре

В министерстве спорта региона заявили, что в Рязани зальют катки на Локомотиве и ЦСК при стабильной минусовой температуре. Такой ответ дали на вопросы жителей под постами губернатора Павла Малкова. «Заливку катков на Локомотиве и ЦСК планируем, когда будет достаточный снежный покров и стабильный температурный режим, необходимый для заливки», — написали в министерстве. Сейчас ледовые катки в городе работают на Лыбедском бульваре и на рязанском ВДНХ. Для льда предусмотрено дополнительное охлаждение.

