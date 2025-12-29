Рязань
Минспорта: в Рязани зальют катки на Локомотиве и ЦСК при стабильной температуре
