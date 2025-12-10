В Рязани установят ледовый каток с применением технологии ICE GRID

На территории Рязанской ВДНХ установят ледовый каток с применением технологии ICE GRID. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока». В сюжете отметили, что на ВДНХ каток откроется впервые. Кроме того, его покрытие сохранится и в плюсовую температуру. «Сделана технология холодоснабжения специальными трубками, сделана коллекторная система. Все это подключено к холодильной машине, которая даёт холод. В трубках течёт абсолютно безопасный пропиленгликоль», — сообщил заместитель директора по строительству компании-подрядчика Алексей Тонявин.

Каток начнет работать в субботу, 13 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что на Рязанской ВДНХ заканчивают монтаж катка и начинают оформление площадки к Новому году. Кроме того, уточняется, что к празднику там установят 500 елок и «Запорожец» с мандаринами.

