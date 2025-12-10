Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
Чтв, 11
Птн, 12
ЦБ USD 77.9 1.09 11/12
ЦБ EUR 91.38 1.95 11/12
Нал. USD 79.40 / 78.00 10/12 18:30
Нал. EUR 91.27 / 92.30 10/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 603
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 519
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 312
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 037
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани установят ледовый каток с применением технологии ICE GRID
На территории Рязанской ВДНХ установят ледовый каток с применением технологии ICE GRID. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока». В сюжете отметили, что на ВДНХ каток откроется впервые. Кроме того, его покрытие сохранится и в плюсовую температуру. «Сделана технология холодоснабжения специальными трубками, сделана коллекторная система. Все это подключено к холодильной машине, которая даёт холод. В трубках течёт абсолютно безопасный пропиленгликоль», — сообщил заместитель директора по строительству компании-подрядчика Алексей Тонявин.

На территории Рязанской ВДНХ установят ледовый каток с применением технологии ICE GRID. Об этом рассказали в эфире ГТРК «Ока».

В сюжете отметили, что на ВДНХ каток откроется впервые. Кроме того, его покрытие сохранится и в плюсовую температуру.

«Сделана технология холодоснабжения специальными трубками, сделана коллекторная система. Все это подключено к холодильной машине, которая даёт холод. В трубках течёт абсолютно безопасный пропиленгликоль», — сообщил заместитель директора по строительству компании-подрядчика Алексей Тонявин.

Каток начнет работать в субботу, 13 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что на Рязанской ВДНХ заканчивают монтаж катка и начинают оформление площадки к Новому году. Кроме того, уточняется, что к празднику там установят 500 елок и «Запорожец» с мандаринами.

Фото: кадр с эфира ГТРК «Ока»