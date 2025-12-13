На Лыбедском бульваре в Рязани открыли ледовый каток

Отмечается, что ледовая площадка с искусственным льдом получила название «Каток на Мюнстерской площади». На открытии выступал детский музыкальный театр «Созвездие Добра» с программой «Праздник Новый год». Первыми на лед вышли фигуристки из спортивной школы «Рязань-ВДВ» с показательными выступлениями. Затем спортсменки провели мастер-класс для всех желающих. «Ледовая площадка размером 40 на 20 метров стала более функциональной. Смонтированы мачты освещения, которые позволят кататься без опаски до позднего вечера. Рядом размещены фуд-корт, пункты проката и заточки коньков, раздевалки, туалеты», — написали в мэрии.

На Лыбедском бульваре открыли ледовый каток. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 13 декабря.

Ранее было опубликовано расписание работы катков на Мюнстерской площади и Рязанской ВДНХ.