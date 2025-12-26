Многодетная мать возмущена «затягиванием» расследования смерти ее мужа в ДТП под Рязанью

Мать троих детей Мария возмущена «затягиванием» расследования смерти ее мужа в ДТП в Рязанской области. Авария произошла почти год назад — в январе 2025 года, уголовное дело завели только после публикации РЗН. инфо — в мае, спустя семь месяцев не проведено, по информации вдовы погибшего рязанца, ни одной экспертизы. «Все деньги уходят на адвокатов — полиция не хочет со мной общаться без них, постоянно составляю ходатайства. Сложилось ощущение, что ко мне относятся предвзято. Дело расследуют восьмой месяц. И это может тянуться еще очень долго», — рассказала Мария РЗН. инфо.

«Все деньги уходят на адвокатов — полиция не хочет со мной общаться без них, постоянно составляю ходатайства. Сложилось ощущение, что ко мне относятся предвзято. Дело расследуют восьмой месяц. И это может тянуться еще очень долго. Виновник не установлен, из-за этого я не могу получить компенсацию для детей.

Тот, кто участвовал в аварии, и признает, что толкнул машину мужа на обочине, признает этот факт, но говорит, что на тот момент Андрея не было в машине. Тому, что мой муж сидел в машине в момент столкновения, есть свидетели, но они были допрошены только спустя практически год, и сказать, что именно они говорили, я не могу — тайна следствия. Какой человек вспомнит хоть какие-то подробности», — рассказала Мария РЗН. инфо.

Мария вместе с адвокатом составила и направила следователю ОМВД России «Касимовский» ходатайство о повторном допросе возможного виновника смерти ее супруга, запросе у операторов сотовой связи информации о его телефонных звонках в день аварии, чтобы установить где находился он и его сын [Мария не уверена, кто из них был за рулем автомобиля, который врезался в машину ее мужа], запрос о движении денежных средств П., а также запроса документов из больницы, куда, как утверждает водитель врезавшейся в машину Андрея, он направлялся в день аварии.

В удовлетворении ходатайства отказали в полном объеме. В документе, который есть в распоряжении редакции РЗН. инфо, следователь отказ аргументировал тем, что «уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа. Таким образом, следователь является самостоятельным процессуальным лицом, который формирует доказательственную базу по уголовному делу, уполномочен самостоятельно направлять ход расследования и принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий».

Также в постановлении об отказе сообщается, что допрос П. в качестве свидетеля уже был 26 июня 2025 года.

Также Мария направляла полиции ходатайство об ознакомлении с экспертизами — судебной медико-криминалистической и автотехнической. Это прошение удовлетворили, но с экспертизами рязанка еще не ознакомлена.

«Из чего мы с адвокатом сделали вывод, что результатов экспертиз еще нет. И это на восьмой месяц расследования дела», — подчеркнула Мария.

17 декабря вдова направила жалобу на имя Касимовского межрайонного прокурора на бездействие следователя по делу. О решении будет известно на днях, срок рассмотрения жалобы продлен до 10 суток.

Напомним, Мария рассказывала РЗН. инфо об обстоятельствах аварии. 22 января 2025 года в Касимовском районе 47-летний многодетный отец, выехав на работу, сбил лося около поворота на село Шостье.

После столкновения он получил травмы и остался в машине в ожидании скорой. Пока он ждал помощи, из-за поворота выехал Volkswagen, который, несмотря на попытки очевидцев его остановить, врезался в неподвижный автомобиль Андрея. От удара машина перевернулась в кювет. Андрей самостоятельно вышел из авто, был в сознании. Через шесть дней, 28 января, он скончался в рязанской больнице.

73-летний водитель Volkswagen дал иную версию событий. Он утверждал, что ехал на больничный осмотр, увидел стоявшую без габаритных огней машину слишком поздно, после столкновения с ней остановился в 70-100 метрах дальше по дороге, осмотрел только свою машину и посчитал, что другая брошена, после чего уехал.