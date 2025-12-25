Протоиерей Галичников погиб в ДТП в Рязанском районе

ДТП произошло вечером 23 декабря на 2-м километре автодороги «Мурмино-Долгинино» в Рязанском районе. 54-летняя рязанка, управляя автомобилем Toyota, не справилась с управлением и съехала в кювет. На месте скончался пассажир иномарки. Им оказался 55-летний настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Глебово Дмитрий Галичников.