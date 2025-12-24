«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым годом детей из Рыбновской школы-интерната

23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM Kids побывали на новогоднем утреннике в самой младшей группе, где воспитываются дети от 2 до 7 лет.

Знакомство спонсоров и воспитанников детского учреждения состоялось ещё в конце октября. Детей приглашали в Академию развития интеллекта BOOM Kids, созданную при поддержке «Зелёного сада», на творческий мастер-класс. Воспитанники постарше рисовали осенние натюрморты яркой гуашью, а малыши создавали картины с помощью мыльных пузырей.

Уже тогда в строительной компании решили, что дружбу с детьми и их воспитателями продолжат. 23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM Kids побывали на новогоднем утреннике в самой младшей группе, где воспитываются дети от 2 до 7 лет. Они пели, танцевали, водили хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой, сотрудниками компаний-спонсоров.

«Для наших детей очень важно, что этот праздник мы проводим при поддержке наших друзей. Мы признательны за то, что на нас обращено внимание. Наши дети на самом деле этого заслуживают», — отметил директор Рыбновской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Валерий Протасов.

«Мы хотели подарить ребятам, прежде всего, радость, подарить новогоднее чудо и, конечно, побольше доброты, — добавила управляющая Академией развития интеллекта BOOM Kids Ольга Васина. — Дети — наше будущее, забота о них у „Зелёного сада“ в приоритете. И наш детский центр открыт именно потому, что строительная компания хочет, чтобы дети росли интеллектуально развитыми, творчески развитыми, чтобы это помогло стать успешными».

Завершился новогодний утренник вручением подарков. «Зелёный сад» и BOOM Kids привезли детям кукол, конструкторы, наборы для творчества и развивающие игры. Сотрудничество с Рыбновской школой-интернатом строительная компания продолжит.