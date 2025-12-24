Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
-4°
Птн, 26
Сбт, 27
-3°
ЦБ USD 78.44 -0.14 25/12
ЦБ EUR 92.47 -0.34 25/12
Нал. USD 79.00 / 79.50 25/12 09:10
Нал. EUR 93.00 / 94.65 25/12 09:10
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым г...
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM...
Вчера 15:32
274
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
23 декабря 2025 13:14
571
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 161
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 535
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«Зелёный сад — наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым годом детей из Рыбновской школы-интерната
23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM Kids побывали на новогоднем утреннике в самой младшей группе, где воспитываются дети от 2 до 7 лет.

Знакомство спонсоров и воспитанников детского учреждения состоялось ещё в конце октября. Детей приглашали в Академию развития интеллекта BOOM Kids, созданную при поддержке «Зелёного сада», на творческий мастер-класс. Воспитанники постарше рисовали осенние натюрморты яркой гуашью, а малыши создавали картины с помощью мыльных пузырей.

Уже тогда в строительной компании решили, что дружбу с детьми и их воспитателями продолжат. 23 декабря сотрудники ГК «Зелёный сад — наш дом» и BOOM Kids побывали на новогоднем утреннике в самой младшей группе, где воспитываются дети от 2 до 7 лет. Они пели, танцевали, водили хоровод с Дедом Морозом, Снегурочкой, сотрудниками компаний-спонсоров.

«Для наших детей очень важно, что этот праздник мы проводим при поддержке наших друзей. Мы признательны за то, что на нас обращено внимание. Наши дети на самом деле этого заслуживают», — отметил директор Рыбновской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Валерий Протасов.

«Мы хотели подарить ребятам, прежде всего, радость, подарить новогоднее чудо и, конечно, побольше доброты, — добавила управляющая Академией развития интеллекта BOOM Kids Ольга Васина. — Дети — наше будущее, забота о них у „Зелёного сада“ в приоритете. И наш детский центр открыт именно потому, что строительная компания хочет, чтобы дети росли интеллектуально развитыми, творчески развитыми, чтобы это помогло стать успешными».

Завершился новогодний утренник вручением подарков. «Зелёный сад» и BOOM Kids привезли детям кукол, конструкторы, наборы для творчества и развивающие игры. Сотрудничество с Рыбновской школой-интернатом строительная компания продолжит.