Под Рязанью произошло смертельное ДТП

ДТП произошло вечером 23 декабря на 2-м километре автодороги «Мурмино-Долгинино» в Рязанском районе. 54-летняя рязанка, управляя автомобилем Toyota, не справилась с управлением и съехала в кювет. Ее 55-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Под Рязанью произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло вечером 23 декабря на 2-м километре автодороги «Мурмино-Долгинино» в Рязанском районе. 54-летняя рязанка, управляя автомобилем Toyota, не справилась с управлением и съехала в кювет.

Ее 55-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Водителя госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.