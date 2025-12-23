Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Рязанской области и не только

Новый год — это не только праздничная елка, застолье, мандарины и тосты под бой курантов. Это еще и отличная возможность провести большие выходные с семьей и детьми. В Рязанской области есть места, где зима становится по-настоящему волшебной: древние города на излучинах рек, музеи с интерактивными историями, леса с зубрами и озера. Куда поехать на машине рязанской семье на новогодние праздники — читайте в материале РЗН. Инфо.

Новый год — это не только праздничная елка, застолье, мандарины и тосты под бой курантов. Это еще и отличная возможность провести большие выходные с семьей и детьми. В Рязанской области есть места, где зима становится по-настоящему волшебной: древние города на излучинах рек, музеи с интерактивными историями, леса с зубрами и озера. Куда поехать на машине рязанской семье на новогодние праздники — читайте в материале РЗН. Инфо.

Касимов. (170 км, в пути около 2,5 часов). Полюбоваться Окой и попробовать настоящий чак-чак

Касимов — один из древнейших городов региона, впервые упомянутый в летописях в 1155 году. Город сохранил богатое культурное наследие, а в последние годы активно развивает туристическую инфраструктуру.

Одним из самых заметных проектов последних лет стал набережный спуск «Третий луч» — пешеходная ось от центральной в Касимове Соборной площади к Оке. Зимой здесь особенно живописно: река покрывается льдинами, а закатное освещение создает эффектную игру света и теней.

Конечно, стоит обратить внимание на сочетание православной и мусульманской культуры в городе. В Касимове есть древняя мечеть и несколько церквей. Также обязательны для посещения рестораны и кафе с татарской кухней — там можно попробовать настоящий чак-чак, кыстыбай и плов.

Согреться с пользой можно в музеях города, например, в Музее русского самовара. Здесь представлено более 300 экземпляров самоваров конца 18 — середины 20 века, включая дореволюционные медные, латунные и чугунные образцы, а также редкие императорские подарки. Экспозиция включает не только экспонаты, но и бытовую обстановку старорусской избы: гости могут вскипятить чай на настоящем самоваре и попробовать угощение по традиционным рецептам.

Недалеко от него находится частный Музей колоколов. Экспозиция насчитывает свыше 80 колоколов — от крошечных «звонцев» до 300-килограммового огромного колокола. Посетителям рассказывают о литейных технологиях, истории звонарского искусства и символике колокольных звонов. На экскурсии также можно самому попробовать себя в роли звонаря.

Музей Анны Ганзен ориентирован на дошкольников и учеников младших классов. Это не классическая выставочная площадка, а интерактивное пространство. Частный музей любителя-краеведа познакомит посетителей с жизнью переводчицы великого детского сказочника Ганса Христиана Андерсена. На территории личного участка установлена мемориальная доска и ниша с бюстом Анны Васильевны Ганзен. С волшебным миром сказок путешественников познакомит сам великий датский сказочник. Экскурсии проводятся по предварительной договоренности.

В Касимовском историко-культурном музее-заповеднике и в недавно отреставрированном Торговом корпусе № 1 регулярно проводятся новогодние квесты и мастер-классы для всех — от самых маленьких до взрослых. Расписание мероприятий публикуется на официальном сайте музея-заповедника и в социальных сетях.

Недалеко от Касимова расположен памятник природы регионального значения «Озеро-пруд Сынтульское» — искусственное водохранилище на реке Сынтулка в дубово-сосновом лесу. На местной базе отдых можно заняться активным отдыхом. На озере и близ него организуют прогулки на лыжах по специально подготовленной трассе, а для любителей катания на коньках организован каток прямо на озере.

Орехово. (120 км, в пути около 2 часов). Встретить зубра и научиться писать пером

Село Орехово расположено в Спасском районе, в границах Окского заповедника. Около села протекает река Пра, сосновые боры чередуются со сфагновыми болотами и карстовыми озерами.

В Орехове для семейного отдыха представлена конюшня с катанием на лошадях и пони в крытом манеже, мини-ферма, детская площадка, каток. Доступны баня на дровах и кафе кухней из местных продуктов.

Для активного отдыха предлагаются лыжные прогулки по лесным тропам, катание на снегоходах, а также экскурсии — наблюдение за лосем, косулей, оленем. Все объекты расположены в шаговой доступности друг от друга.

В поселке также действуют два частных музея. В Музее мировой каллиграфии есть редкие манускрипты, издания по истории письма (в том числе единичные тиражи), а также письменные приборы разных веков. Посетителям доступны практические занятия под руководством специалиста: написание собственного имени глаголицей, арабской вязью или иероглифами.

Музей ретротехники «Наше Орехово» состоит из 50 экспонатов: мотоцикл «Киевлянин» (1952 года), автомобиль ЗИМ-12 (1957 года), ГАЗ-М20 «Победа», а также охолощенное стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны — снайперская винтовка Мосина, ДП, пистолеты Наган и ТТ. Экскурсии включают тактильное взаимодействие: под надзором гида посетители могут собрать и разобрать ППС. Посещение возможно по предварительной записи.

В получасе езды от Орехова, в Брыкином бору, находится Питомник чистокровных кавказско-беловежских зубров — один из немногих в Центральной России. Экскурсии к показательному вольеру проводятся по расписанию и включают рассказ о животном и истории его спасения.

Константиново. (45 км, в пути около 40 минут). Родина русских стихов

Константиново — родина Сергея Есенина. Сегодня территория представляет собой мемориальный и природный заповедник с комплексом исторических построек.

В сердце деревни расположена Усадьба родителей Есенина: деревянная изба с резными ставнями и высоким крыльцом, в которой воссоздана обстановка конца 19 — начала 20 века. Рядом — Литературный музей в здании научно-культурного центра. экспозиция, открытая в 1995 году к 100-летию поэта, включает подлинные рукописи, письма, фотографии и предметы быта, прослеживающие путь Есенина от деревенского мальчика до одного из самых знаменитых поэтов России.

Также на территории работают экспозиции в Константиновской школе, усадьбе Кашиной, Доме Хвощинских. Кроме того, доступна к посещению недавно восстановленная оранжерея.

В новогодние каникулы представлена разнообразная новогодняя программа с ежедневными сборными экскурсиями «Зимнее Константиново: Поэзия снежного ковра», тематическими чаепитиями, выступлениями ансамбля «Радуница» с песнями на стихи Есенина и современных авторов, Рождественское представление в доме священника Смирнова, «песочное» шоу. На территории заповедника можно покалядовать и поиграть в традиционные зимние крестьянские игры. Кроме того, в новогодние каникулы там можно посетить международный фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима».

Одна из главных достопримечательностей музей — смотровая площадка с панорамным видом на Оку и заливные луга — особенно атмосферна в зимнее время года.

Время работы экспозиций и полную программу на новогодние праздники нужно уточнять на сайте музея.

В местной чайной можно попробовать блины, печеные яблоки, травяной чай и новогоднее меню «На плетнях висят баранки». Также доступен «есенинский сет» с угощениями по рецептам начала 20 века. Кроме того, в местной базе отдыха можно попариться в русской бане и покататься на лошадях.

Куда поехать на Новый год на машине не по Рязанской области?

Если рязанские просторы вами давно изучены, и вы готовы прокатиться на машине больше двух часов, то можно выбрать другие популярные направления в новогодние праздники.

Коломна. (85 км, в пути около 1,5 часов). Пастила и медовуха

Коломна — идеальный вариант для трехдневного выезда из Рязани. В городе можно посетить новогодний Коломенский кремль, красиво украшенную Соборную площадь.

В пешей доступности есть множество тематических музеев: музей пастилы (с дегустацией и мастер-классом), музей трамваев, музей-лаборатория Шелковая Фабрика, музей коломенской медовухи (в программу входит мастер класс по приготовлению сбитня; для взрослых посетителей доступна дегустация разных видов медовухи). И нужно не забыть попробовать коломенский калач, правда, обычно для его покупки нужно простоять во внушительной очереди.

Кроме того, Коломна считается городом церквей — здесь расположено более 100 храмов и четыре монастыря. Чтобы изучить город, можно заказать познавательную пешую экскурсию по главным религиозным сооружениям Коломны.

Москва и область. (200 км, в пути около 3 часов). Новогодняя атмосфера и оленьи упряжки

Москва остается одним из самых насыщенных новогодних направлений: парк «Зарядье» с его «Парящим мостом», праздничные инсталляции на Тверской и Красной площади, ГУМ, многочисленные ледовые катки, самый большой из которых расположен на ВДНХ (13,5 тысяч м2!), ярмарки.

Интересны выездные программы — например, в музей-усадьбу «Горки Ленинские» в Подмосковье, где в новогодние дни проходят квесты и интерактивные экскурсии.

В деревне Анциферово недалеко от столицы работает оленья ферма «Северный олень». Здесь можно не только погладить и сфотографироваться с северными оленями, но и прокатиться на настоящей упряжке. На территории — мини-зоопарк, птичий двор, конный двор, тир, детская площадка и пруд для зимней рыбалки.

Санкт-Петербург. (900 км, в пути более 10 часов). Императорский Новый год

Санкт-Петербург в новогодние дни превращается в живую декорацию императорской зимней сказки. Главная елка города традиционно устанавливается на Дворцовой площади. Вся историческая часть города украшена очень эффектно: фасады зданий оживают под световыми проекциями, а вдоль главных пешеходных маршрутов протягиваются гирлянды и арки из огней.

На Манежной площади можно посетить рождественскую ярмарку. В Александровском саду — уютные деревянные шале, а у храма Спас-на-Крови — тематические фотозоны и выступления местных музыкальных коллективов.

Чувство наступившего Нового года подарит «Новая Голландия» — остров-парк с большим ледовым катком, дизайнерскими лавками и фуд-маркетом. Никольские ряды предлагают активный досуг: игры, мастер-классы и интерактивные инсталляции для детей и взрослых.

Популярные площадки для катания на коньках есть на Елагином острову (с видом на Неву), у Флагштока на Дворцовой набережной, в Гостином дворе и в парке «Брусницын». В некоторых местах показывают ледовые шоу.

Городские музеи и дворцы в праздничные дни работают по специальным программам: в Юсуповском дворце — интерактивные экскурсии с элементами театрализации, в Эрмитаже и Исаакиевском соборе — вечерние туры с акцентом на символике зимы и света в императорской культуре. Также востребованы тематические прогулки — по ночному Петербургу, на теплоходе по замерзшей Неве (при условии ледостава) или в пригороды.

В часе езды от Петербурга расположен Кронштадт. Вплоть до 14 января 2026 года на Якорной площади проходит масштабное мультимедийное новогоднее шоу. Фасад Никольского Морского собора служит проекционным полотном: на нем развернутся световые инсталляции с рождественскими сюжетами, выполненные в стиле витражей — насыщенные, переливающиеся, с глубокой цветовой палитрой.

Вокруг собора в Кронштадт оборудуют интерактивные фотозоны в виде крупноформатных елочных игрушек. Дополнят новогодний антураж нарядные елки в ретро-стиле — с традиционными стеклянными шарами и гирляндами из мишуры.

Нижний Новгород. (440 км, в пути более 6 часов). Канатная дорога и концерты под открытым небом

Нижний Новгород обычно встречает новогодние каникулы нарядно и масштабно: центральные площади — Минина, Маркина, Горького — украшены елками, световыми инсталляциями и горками, а Нижневолжская набережная принимает одну из самых ярких ярмарок Поволжья — с угощениями и концертами под открытым небом.

Сердце праздничной жизни — Нижегородский Кремль и смотровая «Стрелки», откуда можно полюбоваться на слияние Волги и Оки в зимних сумерках. Особой популярностью пользуется парк «Швейцария». Там можно посетить сборную пешую экскурсию, мастер-класс или ледовый каток.

Канатная дорога на Бор позволит из кабинки увидеть панорамный вид на заснеженный город и Волгу. А Рождественская улица, Чкаловская лестница и Нижегородская ярмарка дополняют атмосферу — уютную, праздничную и по-настоящему гостеприимную.

Казань. (800 км, более 8 часов). В гостях у Кыш Бабая — татарского деда мороза

Казань — один из самых атмосферных новогодних городов России, где восточная сказка встречается с современной инфраструктурой. Зимой особенно впечатляюще выглядит Кремль: подсвеченный фасад мечети Кул-Шариф и Благовещенского собора, стоящих рядом, символизирует многовековое сосуществование двух культур, а кремлевская набережная превращается в живописную прогулочную зону с видом на Волгу.

Главное новогоднее направление — резиденция Кыш Бабая в парке «Черное озеро». Это не просто тематическая площадка, а полноценный сказочный комплекс: деревянный терем с резными украшениями, почта желаний, интерактивные представления, фотозоны и даже «волшебная лаборатория», где дети узнают, как рождаются чудеса.

Рядом — музей чак-чака, где хранится самый крупный в России экземпляр лакомства, а также проводятся мастер-классы: каждый желающий может приготовить мини чак-чак по традиционному рецепту. Для активного отдыха в городе подойдут парки «Большое Голубое озеро» и «Черное озеро».

Помимо городской программы, из Казани удобно совершать однодневные поездки: в исторический остров-град Свияжск (музейный кластер, рождественские инсталляции, монастырские традиции) или на горнолыжные склоны.

Особое очарование Казани — в гостеприимстве и кухне: обязательно стоит попробовать эчпочмак, перемячи, беляш и, конечно, свежий чак-чак с медом — не только как угощение, но и как символ благополучия в новом году.

Что учитывать при планировании поездки на машине?

Бронирование. В музеях и на базах отдыха в праздничные дни возможен наплыв посетителей. Рекомендуем согласовывать посещение уже сейчас.

Заправки по пути и связь. Сотни километров по зимней дороге без АЗС, кафе и вышек сотовой связи. Следует заранее спланировать технические остановки. Скачать офлайн-карты дорог по маршруту в смартфон в нескольких приложениях.

Парковки при отелях. Не все отели, особенно в провинции, могут похвастать просторной парковкой. Нужно уточнить заранее: будет ли место, где ваш автомобиль сможет вас подождать, пока вы гуляете по городу.

Одежда и экипировка. Для прогулок по природным объектам — теплая, многослойная одежда, нескользящая обувь, термос с чаем, а удобную и комфортную для поездки на машины на большое расстояние.

Погодные условия и дороги. Зимние дороги в отдаленных районах часто не очищаются от снега и льда. А значит, важны не только маршруты, но и то, на чем вы туда доберетесь.

Идеальным вариантом для семейного путешествия по России стали кроссоверы Chery. Автомобили Chery особо адаптированы к российским условиям: высокий клиренс, вместительный салон, объёмный багажник и полноприводные модели.

Представители Chery подчеркивают, что семейные ценности заложены в основу концепции марки с момента выхода на российский рынок. Автомобили создаются не только для передвижения, но и для обеспечения уверенности: каждый километр должен быть предсказуемым, а поездка — безопасной и комфортной для всех пассажиров, включая самых маленьких.

Все модели линейки Tiggo спроектированы с учетом реальных потребностей семейного использования:

компактный городской кроссовер Tiggo 4, который легко подстроится под ваши планы, а попутчики будут наслаждаться каждым километром в уютном салоне.

Салон Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7L обеспечивает комфортное размещение семьи, включая ребенка в автокресле. Регулировка передних и задних кресел, увеличенная колесная база (в версии Tiggo 7L ) и продуманная эргономика снижают утомляемость даже в длительных поездках;

и обеспечивает комфортное размещение семьи, включая ребенка в автокресле. Регулировка передних и задних кресел, увеличенная колесная база (в версии ) и продуманная эргономика снижают утомляемость даже в длительных поездках; в Tiggo 8 Pro Max и Tiggo 9 предусмотрены три ряда сидений. Задний ряд легко складывается, обеспечивая гибкость при перевозке как пассажиров, так и грузов. В автомобилях установлены массажные сидения для водителя или переднего ряда сидений (в зависимости от модели), что поможет снять усталость и сделает многочасовую поездку по-настоящему комфортной.

Все авто бренда Chery оснащены комплексом систем активной и пассивной безопасности. Это и электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система тормозов (ABS), распределение тормозных усилий (EBD), в зависимости от комплектации предусмотрены до десяти подушек безопасности. Также есть система помощи при старте на подъеме (HHC) и при спуске (HDC) — особенно актуально при посещении холмистых районов при путешествии. Также хочется упомянуть про ассистентов помощи водителю ADAS, в которые входят: адаптивный круиз-контроль для предупреждения о впередиидущем авто (АСС); ассистент удержания в полосе (LKA); функция контроля слепых зон (BSD); система автоматической парковки (APA) и многое другое.

Еще одна полезная функция — cистема телематики, которая позволяет дистанционно запускать автомобиль, прогревать салон, включать подогрев сидений, зеркал заднего вида, устанавливать необходимую температуру в салоне автомобиля, контролировать состояние автомобиля и найти его на парковке с помощью приложения.

А что самое главное для зимних путешествий так это — все авто оснащены полным зимним пакетом теплых опций: подогрев лобового, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя, руля и сидений.

Объемы багажников в автомобилях Chery адаптированы под разные сценарии:

Tiggo 4: 340 литров — достаточно для ежедневных задач, поездок в школу, детские секции или на дачу. При сложенных задних сиденьях — до 1 100 литров;

340 литров — достаточно для ежедневных задач, поездок в школу, детские секции или на дачу. При сложенных задних сиденьях — до 1 100 литров; Tiggo 7 Pro Max и Tiggo 7 L : 475 литров в стандартном положении и увеличивается до 1500 литров при сложенных задних сиденьях. Позволяет перевезти лыжи, санки, детские коляски, корзину с продуктами и сумки с подарками — без необходимости делать несколько рейсов.

: 475 литров в стандартном положении и увеличивается до 1500 литров при сложенных задних сиденьях. Позволяет перевезти лыжи, санки, детские коляски, корзину с продуктами и сумки с подарками — без необходимости делать несколько рейсов. Tiggo 8 Pro Max : 193 литра с поднятым третьим рядом сидений (в 7-местной версии) и 1179 литров со сложенным третьим рядом, а при сложенных втором и третьем рядах он достигает 2101 литра.

: с поднятым третьим рядом сидений (в 7-местной версии) и 1179 литров со сложенным третьим рядом, а при сложенных втором и третьем рядах он достигает 2101 литра. Tiggo 9: 200 литров в стандартном положении, при сложенном втором и третьем рядах достигает до 2150 литров. Один из самых вместительных багажников в классе — подходит для многодневных выездов всей семьей.

В модели Tiggo 7L будет особенно комфортно путешествовать зимой. Там по запросам российских семей бренд Chery разработал дополнительные функции:

физические кнопки управления климат-контролем — не требуют снятия перчаток зимой;

подогрев передних и задних сидений — поддерживает комфорт при температурах до -30 °C;

усиленная антикоррозийная обработка кузова — повышает стойкость к дорожным реагентам.

В 2023 году Tiggo 7 Pro Max получил звание «Лучший семейный автомобиль» по итогам премии «Рейтинги Авто в России». В голосовании участвовали 3,1 миллиона автолюбителей. Это звание, несомненно, Chery поддерживает до сих пор.