В Рязанской области вновь объявили угрозу БПЛА

В Рязанской области вновь объявили угрозу БПЛА. Об этом сообщает РСЧС. Сообщение поступило в 16:10. Жителей просят не находиться на улице и не подходить к окнам до отбоя угрозы. Напомним, опасность в регионе действовала с вечера 23 декабря. В 05:28 24 декабря угрозу отменили, однако в 06:59 рязанцам вновь пришли уведомления о возможной беспилотной атаки, отмену опасности объявили в 11:50. Также ранее над Рязанской областью сбили беспилотник.

