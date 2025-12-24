В Рязанской области повторно объявили угрозу БПЛА
Напомним, опасность в регионе действовала с вечера 23 декабря. В 05:28 24 декабря угрозу отменили, однако в 06:59 рязанцам вновь пришли уведомления о возможной беспилотной атаки. Жителей просят не находиться на улице и не подходить к окнам до отбоя угрозы.
