Над Рязанской областью уничтожили украинский БПЛА

В период с 10 до 13.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 18 БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над акваторией Черного моря, два БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Рязанской области.