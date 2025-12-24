Над Рязанской областью уничтожили украинский БПЛА
В период с 10 до 13.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат: 18 БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, три БПЛА — над акваторией Черного моря, два БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Рязанской области.
