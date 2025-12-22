Рязань
«Вести-Рязань»: более 50% детей мигрантов не смогли поступить в школы
Выяснилось, что в 2025 году в министерство образования Рязанской области поступило около 200 заявлений от приехавших в регион граждан стран СНГ, Латвии и США. По данным ГТРК «Ока», 47% детей-иностранцев успешно сдали тест на знание русского языка. Их зачислили в школы. Остальная часть — 53% — не справилась с заданиями. Отмечается, что тестирование проходит раз в три месяца. Кроме того, ограничений нет на количество попыток пересдачи.

Выяснилось, что в 2025 году в министерство образования Рязанской области поступило около 200 заявлений от приехавших в регион граждан стран СНГ, Латвии и США. По данным ГТРК «Ока», 47% детей-иностранцев успешно сдали тест на знание русского языка. Их зачислили в школы. Остальная часть — 53% — не справилась с заданиями. Отмечается, что тестирование проходит раз в три месяца. Кроме того, ограничений нет на количество попыток пересдачи.

Напомним, по информации на октябрь 2025 года в школах Рязани учатся 449 детей с иностранным гражданством. Это примерно 0,6% от общего числа учащихся.

Как отмечала начальник управления образования и молодежной политики горадминистрации Татьяна Сарычева, в Рязани организована работа четырех пунктов для тестирования иностранцев: в школах № 15, 24, 66, 68. По ее словам, больше всего прибывших в регион зафиксировано из Узбекистана, Таджикистана, меньше — из Вьетнама и Беларуси.

Ранее в Госдуме предложили вводить платное обучение для детей мигрантов независимо от возраста и класса.

Также речь шла об установлении ограниченного количества попыток сдачи тестирования на знание русского языка.

