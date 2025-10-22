Стало известно, сколько детей мигрантов учатся школах Рязани

С докладом выступила начальник управления образования и молодежной политики Татьяна Сарычева. На октябрь 2025 года в школах города учится 449 детей с иностранным гражданством. Это примерно 0,6% от общего числа учащихся (порядка 65 тысяч детей). В этом году детям-иностранцам, чтобы учиться в школах Рязани, надо сдать тестирование на знание русского языка.

В управлении образования рассказали о числе детей-иностранцев в школах Рязани. Это произошло на комитете гордумы по соцсвопросам в среду, 22 октября.

Сарычева рассказала, что в Рязани организовано четыре пункта для тестирования для таких детей: в школах № 15, 24, 66, 68. Тестирования проводят каждый первый четверг месяца.

Начальник управления подчеркнула, что существует письменная и устная форма тестирования. Для детей из семей, переехавших по программе соотечественников, проходит устное собеседование в соответсвии с методическими рекомендациями. Проводится аудиозапись собеседования, можно подать апелляцию.

По ее словам, с лета 2025 года в школы подано 74 заявления на обучение в разные классы.

«На прошлой неделе, в октябре, 45 детей иностранных граждан, успешно прошли тестирование. Все в Рязани проходит гладко, без каких-то конфликтных ситуаций. Школы в которых больше всего иностранцев: школа-интернат, № 20, 60, 37. Если посмотреть на карту, это, в основном, окраины. Понятно, что более дешевое жилье, там легче проживать этим семьям. Мирное соседство, существование, адаптация для иностранных граждан соблюдается полностью», — подчеркнула Сарычева.

Она также рассказала, что если же ребенок-иностранец не сдал тестирование на знание русского языка, он может его пересдать только через три месяца. О количестве несдавших Сарычева не упомянула.

«В эти три месяца родители самостоятельно организуют занятия по русскому языку. Но мы не бросаем таких ребят. В 63 школе проводятся платные занятия по русскому языку для таких детей. Но процедура достаточно лояльная, не было обращений граждан по поводу конфликтности», — отметила Сарычева.

Также начальник поделилась, что больше всего иностранных граждан прибывает в Рязань из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, меньше из Вьетнама, Беларуси.