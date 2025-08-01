В Госдуме предложили платное обучение для детей мигрантов

Депутаты Госдумы России работают над обновленным межфракционным законопроектом, который предполагает запрет бесплатного обучения в школе для детей мигрантов с 1-го по 11-й классы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
По словам Нилова, дети иностранцев должны обучаться на платной основе независимо от возраста и класса. Кроме того, он отметил, что количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для этих детей будет ограничено тремя. Эти изменения были внесены в законопроект, который ранее уже был отклонен.
Депутат подчеркнул, что в настоящее время инициатива с межфракционным статусом готовится к внесению в Госдуму, что может вызвать обсуждение и новые дебаты среди парламентариев.
Фото: Jake Warga/Global Look Press