В Госдуме предложили платное обучение для детей мигрантов

Депутаты готовят новый проект закона, запрещающий бесплатное школьное образование детям мигрантов. Они предлагают ввести плату за обучение и ограничить число попыток сдачи теста на русский язык. Документ находится на стадии подготовки и вскоре поступит на рассмотрение в Госдуму.

Депутаты Госдумы России работают над обновленным межфракционным законопроектом, который предполагает запрет бесплатного обучения в школе для детей мигрантов с 1-го по 11-й классы. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

По словам Нилова, дети иностранцев должны обучаться на платной основе независимо от возраста и класса. Кроме того, он отметил, что количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для этих детей будет ограничено тремя. Эти изменения были внесены в законопроект, который ранее уже был отклонен.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время инициатива с межфракционным статусом готовится к внесению в Госдуму, что может вызвать обсуждение и новые дебаты среди парламентариев.

Фото: Jake Warga/Global Look Press