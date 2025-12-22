В Рязанской области за неделю потушили 19 пожаров

Всего произошло девять техногенных пожаров и 10 загораний мусора. Огнем уничтожено и повреждено 10 строений. 15 декабря при пожаре в селе Егорово Клепиковского района пострадал мужчина 1971 года рождения. Из-за возгорания в жилом доме 20 декабря в селе Новочернеево Шацкого района погиб житель 1953 года рождения. 21 декабря из реки Пара в Шиловском районе достали тело мужчины 1991 года рождения.

С 15 по 21 декабря в Рязанской области потушили 19 пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Всего произошло девять техногенных пожаров и 10 загораний мусора.

Огнем уничтожено и повреждено 10 строений.

15 декабря при пожаре в селе Егорово Клепиковского района пострадал мужчина 1971 года рождения. Из-за возгорания в жилом доме 20 декабря в селе Новочернеево Шацкого района погиб житель 1953 года рождения.

21 декабря из реки Пара в Шиловском районе достали тело мужчины 1991 года рождения.