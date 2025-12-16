В Рязанской области произошел пожар в многоквартирном доме

В понедельник, 15 декабря, в многоквартирном жилом доме в селе Егорово Клепиковского района произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 04:34, передает МЧС Рязанской области.

Огонь полностью уничтожил жилой дом. При пожаре пострадал мужчина 1971 года рождения, его госпитализировали.

В ликвидации возгорания участвовали пять человек и две единицы пожарной техники. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.