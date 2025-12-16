Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
Срд, 17
Чтв, 18
ЦБ USD 79.45 -0.28 16/12
ЦБ EUR 93.23 -0.33 16/12
Нал. USD 80.50 / 80.50 16/12 10:25
Нал. EUR 93.50 / 94.84 16/12 10:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
3 642
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 084
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
2 056
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 516
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязанской области произошел пожар в многоквартирном доме
В понедельник, 15 декабря, в многоквартирном жилом доме в селе Егорово Клепиковского района произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 04:34, передает МЧС Рязанской области.

В понедельник, 15 декабря, в многоквартирном жилом доме в селе Егорово Клепиковского района произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 04:34, передает МЧС Рязанской области.

Огонь полностью уничтожил жилой дом. При пожаре пострадал мужчина 1971 года рождения, его госпитализировали.

В ликвидации возгорания участвовали пять человек и две единицы пожарной техники. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.