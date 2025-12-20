Установлена личность погибшего при пожаре в Рязанской области

Пожар произошел в ночь на 20 декабря в селе Новочернеево Шацкого района. Горел жилой дом. При пожаре погиб мужчина 1953 года рождения. Ранее сообщалось, что дом поврежден огнем по всей площади.

