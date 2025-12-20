Рязань
Установлена личность погибшего при пожаре в Рязанской области
Установлена личность погибшего при пожаре в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел в ночь на 20 декабря в селе Новочернеево Шацкого района. Горел жилой дом.

При пожаре погиб мужчина 1953 года рождения.

Ранее сообщалось, что дом поврежден огнем по всей площади.