Установлена личность погибшего при пожаре в Рязанской области
Пожар произошел в ночь на 20 декабря в селе Новочернеево Шацкого района. Горел жилой дом. При пожаре погиб мужчина 1953 года рождения. Ранее сообщалось, что дом поврежден огнем по всей площади.
