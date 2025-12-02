В Рязанской области одобрили повышение маткапитала и выплаты за переезд в регион

Решение приняли на заседании регправительства во вторник, 2 декабря. С докладами выступила замминистра труда и соцзащиты населения Елена Юданова. Согласно представленным проектам законов, предлагалось продлить до 1 января 2027 года действие региональной выплаты при рождении ребенка. Денежные средства в размере 20 тысяч рублей может получить один из родителей, если появление малыша зарегистрировано в Рязанской области. При этом место проживания на назначение выплаты не влияет. Также одобрили увеличение материнского капитала при рождении пятого и последующих детей до 120 тысяч рублей.

В Рязанской области одобрили законопроекты о повышении региональных выплат. Решение приняли на заседании регправительства во вторник, 2 декабря. С докладами выступила замминистра труда и соцзащиты населения Елена Юданова.

Согласно представленным проектам законов, предлагалось продлить до 1 января 2027 года действие региональной выплаты при рождении ребенка. Денежные средства в размере 20 тысяч рублей может получить один из родителей, если появление малыша зарегистрировано в Рязанской области. При этом место проживания на назначение выплаты не влияет.

По словам Юдановой, финансирование в областном бюджете предусмотрено в полном объеме.

Также одобрили увеличение материнского капитала при рождении пятого и последующих детей до 120 тысяч рублей.

Кроме того, утвердили и предложение повысить размер соцподдержки для отдельных категорий работников при переезде в Рязанскую область из других регионов. Для трудоустроенных на ОПК и инвесторов сумма на погашение ипотеки при переезде составит 485 тысяч рублей, а единовременная выплата на обустройство в регионе — 130 тысяч рублей.