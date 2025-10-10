В Рязанской области увеличат размер материнского капитала

В документах отмечается, что размер материнского капитала при рождении третьего и четвертого ребенка составит 90 тысяч рублей, а при рождении пятого и последующих детей — 120 тысяч рублей. Размер маткапитала будет увеличиваться с рождением каждого ребенка. Кроме того, согласно законопроекту, для стимулирования переезда в Рязанскую область хотят увеличить размер соцподдержки для отдельных категорий работников, которые являются членами молодой семьи. Сумма на погашение ипотеки составит 485 тысяч рублей, а выплата на приобретение имущества — 130 тысяч рублей.

В Рязанской области увеличат размер материнского капитала. Соответствующие изменения содержатся в проекте закона, опубликованном на сайте регионального правительства.

В документах отмечается, что размер материнского капитала при рождении третьего и четвертого ребенка составит 90 тысяч рублей, а при рождении пятого и последующих детей — 120 тысяч рублей.

Размер маткапитала будет увеличиваться с рождением каждого ребенка.

Кроме того, согласно законопроекту, для стимулирования переезда в Рязанскую область хотят увеличить размер соцподдержки для отдельных категорий работников, которые являются членами молодой семьи. Сумма на погашение ипотеки составит 485 тысяч рублей, а выплата на приобретение имущества — 130 тысяч рублей.

Также законопроектом предлагается ввести прогрессивный характер компенсации расходов на оплату жилья и услуг ЖКХ для многодетных семей. Компенсацию в размере 30% смогут получать семьи с тремя или четырьмя детьми, 50% - с пятью и более.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков призвал регионы к индексации материнских капиталов, чтобы они соответствовали текущему уровню потребительских цен.