В Рязанской области хотят продлить единовременные выплаты при рождении ребенка

В Рязанской области хотят продлить действие единовременной выплаты при рождении ребенка. Информация содержится в проекте закона, опубликованном на сайте регионального правительства. В случае принятия изменений, выплаты будут действовать до 1 января 2027 года. Согласно закону, денежные средства предоставляются одному из родителей, если рождение ребенка зарегистрировано в Рязанской области. При этом место проживания семьи не влияет на назначение выплаты. Выплата составляет 20 тысяч рублей. В повышенном размере ее предоставляют родителям при рождении первого ребенка раньше 25 лет.

В Рязанской области хотят продлить действие единовременной выплаты при рождении ребенка. Информация содержится в проекте закона, опубликованном на сайте регионального правительства.

В случае принятия изменений, выплаты будут действовать до 1 января 2027 года. Согласно закону, денежные средства предоставляются одному из родителей, если рождение ребенка зарегистрировано в Рязанской области. При этом место проживания семьи не влияет на назначение выплаты.

Выплата составляет 20 тысяч рублей. В повышенном размере ее предоставляют родителям при рождении первого ребенка раньше 25 лет.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области единовременные выплаты при рождении ребенка получили более трех тысяч семей.