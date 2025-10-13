Рязань
В Рязанской области хотят продлить единовременные выплаты при рождении ребенка
Ранее сообщалось, что в Рязанской области единовременные выплаты при рождении ребенка получили более трех тысяч семей.