Малков заявил о проверке памятников после истории на Севастопольской аллее
Губернатор Павел Малков заявил, что после истории с неудачным памятником «Севастопольский вальс» все скульптуры в Рязани будут проходить элементарный дополнительный контроль. Это произошло на прямом эфире губернатора в четверг, 11 декабря.

«Подчеркну, что памятник не был открыт. Подрядчик привез памятник в закрытом виде, когда памятник приоткрыли, то вопросы быстро отпали, его закрыли и увезли в неизвестно направлении… надеюсь его никогда не увидеть. Конечно, это просто ужас… я не понимаю о чем думали люди, которые планировали его там оставить», — сказал Малков.

Глава региона сообщил, что после этой истории власти провели совещание, где решили, что все скульптуры в Рязани будут проверять перед установкой люди с художественным образованием.

Напомним, подрядчик должен был установить на Севастопольской аллее двухфигурную скульптурную композицию вальсирующего курсанта-нахимовца с девушкой по эскизу, приложенному к техническому заданию.

Отмечалось, что скульптура, установленная подрядчиком на объекте, не соответствует эскизу технического задания, в связи с чем не была принята.