На Севастопольской аллее установили новую скульптуру

По словам рязанцев, скульптуру «Молодой нахимовец с девушкой» установили недавно. «Только установили, еще даже надписи не сделали», — сообщили очевидцы. Напомним, в Рязани в районе пересечения улицы Черновицкой и улицы Гагарина началось благоустройство Севастопольской аллеи. Работы должны завершиться до конца 2025 года.