В мэрии объяснили, почему закрыли скульптуру на Севастопольской аллее
Там рассказали, что подрядчик должен был установить на аллее двухфигурную скульптурную композицию вальсирующего курсанта-нахимовца с девушкой (согласно эскизу, приложенному к техническому заданию), информационный стенд, а также благоустроить прилегающую территорию: уложить тротуарную плитку и устроить травяной газон. Отмечается, что скульптура, установленная подрядчиком на объекте, не соответствует эскизу технического задания, в связи с чем принята не будет. Благоустройство Севастопольской аллеи планируют закончить до 15 октября.
Ранее рязанцы рассказали, что скульптуру на Севастопольской аллее закрыли.