Гордума назначила Бориса Ясинского мэром Рязани

В Рязани назначили нового мэра. Решение приняли на заседании городской думы в четверг, 11 декабря. Должность главы администрации Рязани занял Борис Ясинский. Его кандидатуру поддержали в результате тайного голосования. Ясинский получил одобрение 32 депутатов из 35. Вторым претендентом на пост мэра был заместитель главы администрации Касимовского муниципального округа по развитию территорий Александр Копнев. Борис Ясинский на заседании конкурсной комиссии представил свою программу и заявил, что одна из его приоритетных задач — поддержка участников СВО и их семей. Кроме того, по мнению Ясинского, стратегическая цель — превращение Рязани в чистый, зеленый и комфортный город.

В Рязани назначили нового мэра. Решение приняли на заседании городской думы в четверг, 11 декабря.

Должность главы администрации Рязани занял Борис Ясинский. Его кандидатуру поддержали в результате тайного голосования. Ясинский получил одобрение 32 депутатов из 35.

Вторым претендентом на пост мэра был заместитель главы администрации Касимовского муниципального округа по развитию территорий Александр Копнев.

Борис Ясинский на заседании конкурсной комиссии представил свою программу и заявил, что одна из его приоритетных задач — поддержка участников специальной военной операции и их семей. По словам кандидата на должность мэра, он сам также является наставником двух бойцов. Кроме того, по мнению Ясинского, стратегическая цель — превращение Рязани в чистый, зеленый и комфортный город.

Напомним, Виталий Артемов по собственному желанию покинул пост мэра Рязани в ноябре 2025 года. Ранее его отстранили от должности главы администрации города из-за проведения антикоррупционной проверки.

Позже на внеочередном заседании городской думы исполняющим обязанности мэра Рязани стал Борис Ясинский. Он с 2021 года работал в мэрии и занимал пост начальника отдела капитального ремонта и мониторига жилищного фонда управления энергетики и ЖКХ. С 2023 года был первым заместителем главы администрации Касимова, а с 2024 — главой Рязанского района.

С подробной информацией можно ознакомиться в сюжете РЗН. Инфо.