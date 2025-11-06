Виталий Артемов покинул пост мэра Рязани

Артемов отметил, что покинул пост по собственному желанию. «Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу. Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани. Уверен, что город продолжит своё поступательное развитие, что все планы и проекты будут исполнены на должном уровне, качественно и в срок. Со своей стороны обещаю и в дальнейшем всем, чем смогу, помогать нашей любимой Рязани и её жителям», — написал он.

Виталий Артемов покинул пост мэра Рязани. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Артемов отметил, что покинул пост по собственному желанию.

«Жизнь не стоит на месте, и настало время перевернуть страницу. Принял непростое для себя решение. По собственному желанию покидаю пост главы администрации Рязани. Уверен, что город продолжит своё поступательное развитие, что все планы и проекты будут исполнены на должном уровне, качественно и в срок. Со своей стороны обещаю и в дальнейшем всем, чем смогу, помогать нашей любимой Рязани и её жителям», — написал он.

Ранее Артемова отстранили от должности главы администрации Рязани до 20 декабря. Решение было принято из-за антикоррупционной проверки в отношении чиновника. Также полномочия Артемова в качестве секретаря местного отделения и члена президиума приостановил президиум реготделения партии «Единая Россия».

Напомним, сейчас временно исполняющим обязанности мэра Рязани утвержден Дмитрий Лощинин.