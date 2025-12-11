Кандидаты в мэры Рязани представили свои программы

На пост главы администрации Рязани претендуют двое: заместитель главы администрации Касимовского муниципального округа по развитию территорий Александр Копнев и исполняющий обязанности мэра областного центра Борис Ясинский. Первым выступил Александр Копнев. Он структурировал программу по следующим направлениям: благоустройство и озеленение, транспорт и организация дорожного движения, социальная политика, а также предупреждение и ликвидация коммунальных аварий. После выступил Борис Ясинский. Стратегической целью он назвал превращение Рязани в чистый, зеленый и комфортный город.

Кандидаты в мэры Рязани представили свои программы. На заседании конкурсной комиссии в четверг, 11 декабря, присутствовала корреспондент РЗН. Инфо.

На пост главы администрации Рязани претендуют двое: заместитель главы администрации Касимовского муниципального округа по развитию территорий Александр Копнев и исполняющий обязанности мэра областного центра Борис Ясинский.

Первым перед комиссией выступил Александр Копнев. Он структурировал свою программу по следующим направлениям: благоустройство и озеленение, транспорт и организация дорожного движения, социальная политика, а также предупреждение и ликвидация коммунальных аварий.

«Как и у любого города, у Рязани есть свои сильные и слабые стороны», — начал он.

По словам Копнева, «сегодня важно не только поддерживать уже благоустроенные территории, но и обеспечить системное озеленение города». Для этого, по его мнению, необходимо создать специализированную службу по уходу за зелеными насаждениями.

Особое внимание Копнев уделил дворовым территориям: в Рязани около трех тысяч дворов, и лишь 30% благоустроены.

«При нынешнем объеме финансирования приведение всех дворов в порядок займет много лет. Поиск дополнительных, в том числе внебюджетных, средств, безусловно, дело чести для администрации», — подчеркнул он.

В социальном блоке Копнев обратил внимание на дисбаланс между темпами жилищного строительства и развитием социальной инфраструктуры — школ, детских садов, поликлиник. В качестве решений он предложил активнее подключаться к региональным и федеральным программам, повышать прозрачность и эффективность расходования бюджетных средств.

После выступил Борис Ясинский. Он назвал одной из своих приоритетных задач — поддержку участников специальной военной операции и их семей.

«Я сам являюсь наставником двух бойцов. Они учат меня мужеству, стойкости и храбрости — и я искренне благодарен им за это», — поделился и. о. мэра.

Стратегической целью он назвал превращение Рязани в чистый, зеленый и комфортный город. В частности, планируется развивать городской питомник «на полную мощность»: уже идет реконструкция, планируется капремонт теплиц, освоение большего количества земли. Долгосрочная цель — полностью обеспечить город саженцами и цветами, а излишки — продавать, создавая дополнительный источник финансирования для бюджета.

На вопрос о кронировании деревьев, которое не всегда проходит по правилам, он предложил создать собственную службу, которая займется обслуживанием зеленых насаждений в городе.

«Это инвестиция не только в городскую среду, но и в будущее — в наших детей и внуков», — добавил он.

Также в планах Ясинского централизация полномочий по благоустройству, оснащение префектур современной техникой, внедрение «логического содержания территорий»: создание автополивов и автоматизированной уборки в общественных пространствах.

И. о. мэра Рязани также сообщил, что капитальный ремонт школы № 1 на улице Горького начнется в конце первого квартала 2026 года.

Особое внимание он уделил обратной связи с жителями. По словам Ясинского, он ежедневно начинает рабочий день с обработки обращений в социальных сетях.

«Как говорит наш президент, главное для нас — это люди. Надо прислушиваться к горожанам и реагировать на их запросы», — резюмировал он.

Закрытое заседание конкурсной комиссии пройдет сегодня, 11 декабря. Окончательное решение о назначении мэра примет Рязанская городская Дума.