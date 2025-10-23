Виталия Артемова отстранили от должности мэра Рязани
Отмечается, что решение принято главой Рязани Татьяной Панфиловой в связи с проведением в отношении Артёмова проверки антикоррупционным комитетом региона. Мэра Рязани проверят на достоверность и полноту сведений о доходах и имуществе.
Виталия Артемова отстранили от должности мэра Рязани до 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Рязгордумы.
Ранее президиум реготделения партии «Единая Россия» приостановил полномочия мэра Рязани Виталия Артемова в качестве секретаря местного отделения и члена президиума.