Виталия Артемова отстранили от должности мэра Рязани

Отмечается, что решение принято главой Рязани Татьяной Панфиловой в связи с проведением в отношении Артёмова проверки антикоррупционным комитетом региона. Мэра Рязани проверят на достоверность и полноту сведений о доходах и имуществе.