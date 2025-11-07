Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 077
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 962
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 869
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 585
Новым исполняющим обязанности мэра Рязани стал Борис Ясинский
Ясинский назначен до заключения контракта с главой администрации по результатам конкурса. Конкурс на замещение должности мэра назначили на 11 декабря. Напомним, после отстранения от должности Виталия Артемова, и. о был назначен Дмитрий Лощинин. Позднее Артемов покинул пост по собственному желанию. За его снятие должности проголосовали депутаты гордумы. Подробнее об этом можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

Новым исполняющим обязанности мэра Рязани стал 35-летний Борис Ясинский. Об этом стало известно на внеочередном заседании городской думы 7 ноября.

Ясинский назначен до заключения контракта с главой администрации по результатам конкурса. Конкурс на замещение должности мэра назначили на 11 декабря.

Напомним, с 2021 года Ясинский уже работал в мэрии и занимал пост начальника отдела капитального ремонта и мониторинга жилищного фонда управления энергетики и ЖКХ. С 2023 года был первым заместителем главы администрации города Касимова. С 2024 года занимал должность главы Рязанского района.

Ранее Виталий Артемов покинул пост мэра по собственному желанию. За его снятие должности проголосовали депутаты гордумы.

Подробнее об этом можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.