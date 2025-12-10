На Рязанской ВДНХ установят 500 новогодних елок и «Запорожец» с мандаринами

На Рязанской ВДНХ установят более 500 новогодних елок и «Запорожец», на крыше которого расположится авоська с мандаринами. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока». Как рассказала начальник отдела организации мероприятий на Рязанской ВДНХ Анна Кленова, праздничные деревья разного размера появятся в специальных фотозонах. По ее словам, елки украсят пожеланиями, с которыми местные жители и гости города смогут сфотографироваться. Кроме того Кленова уточнила, что изюминкой ВДНХ станет гирлянда, составленная из фотографий рязанцев. А на главной 16-метровой елке в качестве украшений расположатся золотые звезды и месяцы.

Ранее сообщалось, что на территории Рязани к Новому году установят 40 елей. Работы планируют завершить к 13 декабря.