Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
Чтв, 11
Птн, 12
ЦБ USD 76.81 -0.46 10/12
ЦБ EUR 89.43 -0.28 10/12
Нал. USD 79.40 / 78.00 10/12 17:15
Нал. EUR 91.30 / 92.30 10/12 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 589
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 509
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 305
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 029
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На Рязанской ВДНХ установят 500 новогодних елок и «Запорожец» с мандаринами
На Рязанской ВДНХ установят более 500 новогодних елок и «Запорожец», на крыше которого расположится авоська с мандаринами. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока». Как рассказала начальник отдела организации мероприятий на Рязанской ВДНХ Анна Кленова, праздничные деревья разного размера появятся в специальных фотозонах. По ее словам, елки украсят пожеланиями, с которыми местные жители и гости города смогут сфотографироваться. Кроме того Кленова уточнила, что изюминкой ВДНХ станет гирлянда, составленная из фотографий рязанцев. А на главной 16-метровой елке в качестве украшений расположатся золотые звезды и месяцы.

На Рязанской ВДНХ установят более 500 новогодних елок и «Запорожец», на крыше которого расположится авоська с мандаринами. Об этом сообщили в эфире ГТРК «Ока».

Как рассказала начальник отдела организации мероприятий на Рязанской ВДНХ Анна Кленова, праздничные деревья разного размера появятся в специальных фотозонах. По ее словам, елки украсят пожеланиями, с которыми местные жители и гости города смогут сфотографироваться.

Кроме того Кленова уточнила, что изюминкой ВДНХ станет гирлянда, составленная из фотографий рязанцев. А на главной 16-метровой елке в качестве украшений расположатся золотые звезды и месяцы.

Ранее сообщалось, что на территории Рязани к Новому году установят 40 елей. Работы планируют завершить к 13 декабря.