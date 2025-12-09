Стало известно, когда начнут работу катки в Рязани

Ледовые катки в Рязани начнут работать 13 декабря. Об этом сообщили на заседании правительства региона во вторник, 9 декабря. Как рассказала зампредседатель правительства Наталья Суворова, каток в Торговом городке и на Лыбедском бульваре с допохлаждением начнут работу в субботу, 13 декабря — в день начала мероприятий «Новогодней столицы». Подробнее о мероприятиях «Новогодней столицы» можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.

Фото — каток на Лыбедском бульваре в 2024—2025 годах