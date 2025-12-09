Рязань
Стало известно, когда начнут работу катки в Рязани
Фото — каток на Лыбедском бульваре в 2024—2025 годах