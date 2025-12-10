Мосгорсуд снова продлил содержание в СИЗО рязанскому экс-губернатору Любимову

Решение о продлении срока содержания под стражей вступит в силу 12 декабря. Напомним, бывшему рязанскому губернатору Любимову предъявили обвинение в получении трех взяток общей суммой в 250 миллионов рублей. Его задержали 11 декабря 2024 года.