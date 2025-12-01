Стало известно, когда начнут разработку проекта ремонта дороги к мосту-дублеру

Стало известно, когда в Рязани начнут разработку проекта ремонта дороги, ведущей к мосту-дублеру через Оку в Дядькове. Соответствующую информацию опубликовали в газете «Рязанские ведомости» 28 ноября. Согласно публикации, разработку проекта реконструкции дороги в Дядькове, которую, по словам местных жителей, «разбили большегрузы» при строительстве моста-дублера, начнут в 2026 году. «После проведения реконструкции дорога будет отвечать всем современным требованиям», — заверили в рязанском министерстве транспорта.

Кроме того, в региональном минтрансе сообщили, что на содержание дороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово «максимально задействовали» подрядчика. Регулярно проводят ликвидацию выбоин.

Напомним, после жалоб на разбитую дорогу в Дядькове, власти ликвидировали выбоины.

На реконструкцию подъездов к новому мосту через Оку направят четыре миллиарда рублей. Ввести объекты в эксплуатацию планируют в 2029 году.

Для Дядькова разработан проект планировки улиц для подъездов к мосту-дублеру через Оку. Однако он не окончательный.

