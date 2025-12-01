Рязань
Стало известно, когда начнут разработку проекта ремонта дороги к мосту-дублеру
Кроме того, в региональном минтрансе сообщили, что на содержание дороги Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово «максимально задействовали» подрядчика. Регулярно проводят ликвидацию выбоин.

Напомним, после жалоб на разбитую дорогу в Дядькове, власти ликвидировали выбоины.

На реконструкцию подъездов к новому мосту через Оку направят четыре миллиарда рублей. Ввести объекты в эксплуатацию планируют в 2029 году.

Для Дядькова разработан проект планировки улиц для подъездов к мосту-дублеру через Оку. Однако он не окончательный.

Подробнее о строительстве моста можно прочитать в сюжете РЗН. Инфо.