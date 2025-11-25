После жалоб на разбитую дорогу в Дядькове, власти ликвидировали выбоины

«Камазы в Дядькове разбили нам всю дорогу! Решите, пожалуйста, данный вопрос», — попросила рязанка. Она сообщила также, что водители выезжают на встречную полосу, опасаясь, что колеса на авто окажутся повреждены. В региональном минстрансе сообщили, что держат на контроле ситуацию с проездом по селу Дядьково. «На дороге 20 и 21 ноября провели очередной цикл ликвидации аварийных выбоин. Работу продолжим», — пообещали в ведомстве. Судя по фотографии, работы проводили на улице Центральной.

