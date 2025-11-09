И. о. мэра Борис Ясинский проверил, как проходит ремонт теплосетей в Рязани

Чиновник посетил несколько объектов в Рязани, где проходят ремонтные работы. Он осмотрел Черезовские пруды — там продолжается третий этап благоустройства прибрежной зоны по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», и Лесопарк, где завершается оборудование экотропы. Также он ознакомился с ходом ремонта канализационно-насосной станции в микрорайоне Дашково-Песочня и проинспектировал улицы Соборная и Есенина, где проводится замена теплотрассы. На Черезовских прудах работы идут с отставанием от графика. Ясинский потребовал от подрядчика пояснения и план действий для своевременного завершения благоустройства.

Исполняющий обязанности мэра Борис Ясинский проверил, как проходит ремонт теплосетей в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации 9 ноября.

Чиновник посетил несколько объектов в Рязани, где проходят ремонтные работы. Он осмотрел Черезовские пруды — там продолжается третий этап благоустройства прибрежной зоны по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», и Лесопарк, где завершается оборудование экотропы. Также он ознакомился с ходом ремонта канализационно-насосной станции в микрорайоне Дашково-Песочня и проинспектировал улицы Соборная и Есенина, где проводится замена теплотрассы.

На Черезовских прудах работы идут с отставанием от графика. Ясинский потребовал от подрядчика пояснения и план действий для своевременного завершения благоустройства.

На улицах Есенина и Соборная завершается замена теплотрассы — подрядчики доложили о выполненных этапах и планах на будущее.

Во время объезда его сопровождали заместитель главы администрации Олег Самсонов, заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Мария Гермони, а также руководители муниципальных предприятий и подрядчики.

Напомним, в субботу, 8 ноября Борис Ясинский решил провести свой первый выходной на посту и. о. мэра Рязани на работе.

Должность Ясинский занял 7 ноября после отставки Артемова.