Депутаты гордумы похвалили сотрудников мэрии за ремонт дворов и дорог в Рязани

Депутаты рязанской городской думы похвалили сотрудников мэрии за ремонт дворов и дорог в Рязани. Это произошло на заседании комитета по ЖКХ 23 октября.

С отчетом выступил начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Наумов.

Он рассказал, что в 2025 году было отремонтировано 13 дорог по нацпроектам, восемь — за счет областного бюджета, три дороги отремонтированы картами, 11 автодорог получили ремонт по программе «Развитие окраин», восемь дорог полностью отремонтированы по поддержке местных инициатив, пять участков дорог отремонтированы полностью за счет средств городского бюджета.

Общая протяженность ремонта составила 26,4 километра. Также установлены два светофорных объекта. Процент выполнения работ на 23 октября составляет 96%. Все работы завершат до 1 ноября. Общая стоимость выполненных работ — один миллиард 144 миллиона.

Заместитель начальника управления ЖКХ администрации Мария Гермони также рассказала о результатах работ в благоустройстве общественных территорий, дворовых территорий и проект местных инициатив. Например, было запланировано благоустроить 48 дворовых территории в два этапа. В работе находятся 20 территорий, с подрядчиками держат связь на постоянной основе, ремонт вскоре будет завершен.

Депутат Галина Трушина поблагодарила сотрудников управлений.

«Все очень четко согласовали, подрядчики все отработали очень-очень-очень классно. Огромное вам спасибо, всей администрации и от депутатского корпуса и от жителей Рязани, особенно Дмитрию Алексеевичу [Наумову], он был на всех встречах. Очень оперативно отзывались на звонки, на сообщения», — сказала Трушина.

Другие депутаты отметили работу по проекту «Развитие окраин». Отмечали, что были и проекты, которые дожидались своей очереди больше 30 лет.

Депутат Павел Аверин рассказал, что жители Солотчи, например, ждали дорожку к школе 41 год.

«Пока Дмитрий Алексеевич не приехал, вопрос с мертвой точки не сдвинулся. Отдельное „спасибо“ ему», — отметил Аверин.

Затронули на комитете и ситуацию по Черезовским прудам, где подрядчик сорвал сроки благоустройства.

Гермони отметила, что сотрудники управления ежедневно проводят совещания с подрядчиком, проблема затянувшегося благоустройства решается. Работы завершат до конца ноября.