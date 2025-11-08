Ясинский решил провести свой первый выходной на посту и. о. мэра на работе

Борис Ясинский решил провести свой первый выходной на посту и. о. мэра Рязани на работе. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщила администрация города.
Ясинский посетил ДБГ и обсудил работу предприятия зимой. Речь шла о подготовке техники, реагентов и пескосоляной смеси. Также чиновники обсуждали ремонт уличного освещения, уборку остановок общественного транспорта и ямочный ремонт.
«По итогам встречи по всем возникшим вопросам найдены варианты решений», — говорится в сообщении пресс-службы без уточнения конкретики.
Отметим, что предыдущий мэр Рязани Виталий Артемов в первые месяцы работы на новом посту также часто проводил выходные на рабочем месте. Позже подобные случаи происходили все реже.
Напомним, новую должность Ясинский занял 7 ноября после отставки Артёмова.