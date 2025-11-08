Ясинский решил провести свой первый выходной на посту и. о. мэра на работе

Борис Ясинский посетил ДБГ и обсудил работу предприятия зимой. Речь шла о подготовке техники, реагентов и пескосоляной смеси. Также чиновники обсуждали ремонт уличного освещения, уборку остановок общественного транспорта и ямочный ремонт. «По итогам встречи по всем возникшим вопросам найдены варианты решений», — говорится в сообщении пресс-службы без уточнения конкретики. Отметим, что предыдущий мэр Рязани Виталий Артемов в первые месяцы работы на новом посту также часто проводил выходные на рабочем месте. Позже подобные случаи происходили все реже.

Борис Ясинский решил провести свой первый выходной на посту и. о. мэра Рязани на работе. Об этом в субботу, 8 ноября, сообщила администрация города.

Ясинский посетил ДБГ и обсудил работу предприятия зимой. Речь шла о подготовке техники, реагентов и пескосоляной смеси. Также чиновники обсуждали ремонт уличного освещения, уборку остановок общественного транспорта и ямочный ремонт.

«По итогам встречи по всем возникшим вопросам найдены варианты решений», — говорится в сообщении пресс-службы без уточнения конкретики.

Отметим, что предыдущий мэр Рязани Виталий Артемов в первые месяцы работы на новом посту также часто проводил выходные на рабочем месте. Позже подобные случаи происходили все реже.

Напомним, новую должность Ясинский занял 7 ноября после отставки Артёмова.