В центре Рязани на две недели закроют движение транспорта

В центре Рязани на две недели закроют движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Движение транспорта закроют на перекрестке улиц Есенина, Фирсова и Садовой с 10:00 1 ноября до 23:00 14 ноября. Причина — капремонт участка теплосетей в района дома № 25 по улице Есенина.

Движение городского транспорта организуют по следующей схеме:

автобусы маршрутов №№ 47М2 и 53 М² при движении в сторону центра города на участке пути между остановками «Электросеть» и «площадь Театральная» следуют через улицу Новую, при движении в обратном направлении схема движения автобусов останется без изменения;

автобусы маршрута № 95М2 на участке пути между остановками «Мясокомбинат» и «площадь Театральная» в прямом и обратном направлении следуют по улицам Грибоедова — Свободы — Ленина, далее — по маршруту;

автобусы маршрута № 13 на участке пути между остановками «Библиотека имени Горького» и «улица Грибоедова» в прямом и обратном направлении следуют по улицам Ленина — Свободы — Грибоедова, далее — по маршруту;

автобусы маршрута № 22 на участке пути между остановками «улица Грибоедова» и «Театральная площадь» в прямом и обратном направлении следуют по улицам Грибоедова — Свободы — Ленина, далее — по маршруту;

на период проведения работ движение троллейбуса № 13 приостановят.

В мэрии также отметили, что посадка пассажиров в автобус № 22, при движении в направлении Солотчи, будет осуществляться на остановке «Театральная площадь», расположенной в районе «Сбербанка».