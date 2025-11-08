В сети появились сообщения о выжившем в авиакатастрофе Евгении Пригожине

В сети заговорили о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы выжил авиакатастрофе и направляется в Южную Америку. Об этом сообщает «Царьград» и «Блокнот». Отмечается, что выживший Пригожин мог быть советником президента Венесуэлы Николаса Мадуро после его обращений за помощью к России. И после конфликта с США, тот вылетел в страну Южной Америки. Речь идет про борт самолета, который связывают с ЧВК. В качестве доказательств того, что основатель «Вагнера» жив приводится ведомость о зарплате, которую до сих пор получает Пригожин. Также авторы сообщений вспоминают видео, которое вышло после смерти мужчины. В нем он заявлял, что находится в Африке.

В сети заговорили о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы выжил авиакатастрофе и направляется в Южную Америку. Об этом сообщает «Царьград» и «Блокнот».

Отмечается, что выживший Пригожин мог быть советником президента Венесуэлы Николаса Мадуро после его обращений за помощью к России. И после конфликта с США, тот вылетел в страну Южной Америки. Речь идет про борт самолета, который связывают с ЧВК.

В качестве доказательств того, что основатель «Вагнера» жив приводится ведомость о зарплате, которую до сих пор получает Пригожин. Также авторы сообщений вспоминают видео, которое вышло после смерти мужчины. В нем он заявлял, что находится в Африке.

Напомним, 23 августа 2024 года в Тверской области упал самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600. Он вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54 и через 26 минут после вылета исчез с радаров. В авиакатастрофе погибли 10 человек. Кроме Пригожина, в списках числились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и три члена экипажа.

Позже Пригожина похоронили на Пороховском кладбище.