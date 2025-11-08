Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 08
11°
Вск, 09
Пнд, 10
ЦБ USD 81.23 -0.15 08/11
ЦБ EUR 93.84 0.08 08/11
Нал. USD 81.29 / 81.40 08/11 08:03
Нал. EUR 94.09 / 95.25 08/11 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 119
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 055
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 908
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 663
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В сети появились сообщения о выжившем в авиакатастрофе Евгении Пригожине
В сети заговорили о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы выжил авиакатастрофе и направляется в Южную Америку. Об этом сообщает «Царьград» и «Блокнот». Отмечается, что выживший Пригожин мог быть советником президента Венесуэлы Николаса Мадуро после его обращений за помощью к России. И после конфликта с США, тот вылетел в страну Южной Америки. Речь идет про борт самолета, который связывают с ЧВК. В качестве доказательств того, что основатель «Вагнера» жив приводится ведомость о зарплате, которую до сих пор получает Пригожин. Также авторы сообщений вспоминают видео, которое вышло после смерти мужчины. В нем он заявлял, что находится в Африке.

В сети заговорили о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин якобы выжил авиакатастрофе и направляется в Южную Америку. Об этом сообщает «Царьград» и «Блокнот».

Отмечается, что выживший Пригожин мог быть советником президента Венесуэлы Николаса Мадуро после его обращений за помощью к России. И после конфликта с США, тот вылетел в страну Южной Америки. Речь идет про борт самолета, который связывают с ЧВК.

В качестве доказательств того, что основатель «Вагнера» жив приводится ведомость о зарплате, которую до сих пор получает Пригожин. Также авторы сообщений вспоминают видео, которое вышло после смерти мужчины. В нем он заявлял, что находится в Африке.

Напомним, 23 августа 2024 года в Тверской области упал самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600. Он вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54 и через 26 минут после вылета исчез с радаров. В авиакатастрофе погибли 10 человек. Кроме Пригожина, в списках числились Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев и три члена экипажа.

Позже Пригожина похоронили на Пороховском кладбище.