Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге простились с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Об этом сообщила пресс-служба предпринимателя.
По информации источника, прощание с Пригожиным состоялось в закрытом формате. Его похоронили на Пороховском кладбище.
Напомним, 23 августа в Тверской области упал самолет Embraer ERJ-135BJ Legacy 600. Он вылетел из Шереметьево в Пулково в 17:54 и через 26 минут после вылета исчез с радаров. В авиакатастрофе погибли 10 человек, среди них, по информации СК, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.