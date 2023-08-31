В сети появилась видеозапись с живым Евгением Пригожиным

В сети появилась видеозапись с живым основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Ролик опубликован в Telegram-канале Grey Zone, связанным со структурами бизнесмена.

«Для обсуждающих жив я или нет, как у меня дела… Сейчас выходные, вторая половина августа 23-го года, нахожусь в Африке. Любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков, еще чего-нибудь — все в порядке», — говорит предприниматель.

В видео не указана точная дата записи ролика. Однако, как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, он мог быть снят 19 или 20 августа, за несколько дней до гибели.

Напомним, Евгения Пригожина похоронили на Пороховском кладбище 29 августа.