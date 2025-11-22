ТАСС: отказ Украины от мирного плана Трампа приведет к более жестким условиям

В Киеве министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на закрытой встрече с послами стран НАТО заявил: «Любая сделка неидеальна, но ее нужно заключить как можно скорее». По данным издания, атмосфера переговоров была «мрачной», а один из европейских дипломатов назвал ее «кошмарной» — напоминающей февральскую встречу Трампа и Зеленского в Белом доме. Как написали в ТАСС, одновременно The Times передает, что Трамп считает позицию Зеленского блефом. По его мнению, украинский лидер пытается добиться лучших условий, не имея «реальных козырей».

Американская администрация официально информировала союзников НАТО: если Украина откажется от предложенного президентом Дональдом Трампом мирного плана, ей в будущем предложат альтернативную сделку — «гораздо хуже текущей». Об этом со ссылкой на источники сообщила британская газета The Guardian, материал опубликован ТАСС 22 ноября.

Напомним, 21 ноября СМИ опубликовали план перемирия конфликта на Украине. Однако Владимир Зеленский отказался от мирного плана, предложенного Трампом. Также обозначен крайний срок для принятия плана — 27 ноября.