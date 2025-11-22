Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 22
Вск, 23
Пнд, 24
ЦБ USD 79.02 -1.71 22/11
ЦБ EUR 90.56 -2.04 22/11
Нал. USD 80.11 / 80.65 22/11 08:22
Нал. EUR 92.47 / 93.27 22/11 08:22
Новости
Итоги года New
Публикации
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
Вчера 13:35
472
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 437
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 849
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 492
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
ТАСС: отказ Украины от мирного плана Трампа приведет к более жестким условиям
В Киеве министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на закрытой встрече с послами стран НАТО заявил: «Любая сделка неидеальна, но ее нужно заключить как можно скорее». По данным издания, атмосфера переговоров была «мрачной», а один из европейских дипломатов назвал ее «кошмарной» — напоминающей февральскую встречу Трампа и Зеленского в Белом доме. Как написали в ТАСС, одновременно The Times передает, что Трамп считает позицию Зеленского блефом. По его мнению, украинский лидер пытается добиться лучших условий, не имея «реальных козырей».

Американская администрация официально информировала союзников НАТО: если Украина откажется от предложенного президентом Дональдом Трампом мирного плана, ей в будущем предложат альтернативную сделку — «гораздо хуже текущей». Об этом со ссылкой на источники сообщила британская газета The Guardian, материал опубликован ТАСС 22 ноября.

В Киеве министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл на закрытой встрече с послами стран НАТО заявил: «Любая сделка неидеальна, но ее нужно заключить как можно скорее». По данным издания, атмосфера переговоров была «мрачной», а один из европейских дипломатов назвал ее «кошмарной» — напоминающей февральскую встречу Трампа и Зеленского в Белом доме.

Как написали в ТАСС, одновременно The Times передает, что Трамп считает позицию Зеленского блефом. По его мнению, украинский лидер пытается добиться лучших условий, не имея «реальных козырей».

Напомним, 21 ноября СМИ опубликовали план перемирия конфликта на Украине. Однако Владимир Зеленский отказался от мирного плана, предложенного Трампом. Также обозначен крайний срок для принятия плана — 27 ноября.