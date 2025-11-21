Трамп обозначил Украине крайний срок для принятия мирного плана

Президент США Дональд Трамп назначил четверг, 27 ноября, крайним сроком, когда Украина может принять условия разработанного в США мирного плана. Об этом он сообщил в интервью Fox News. «Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал американский президент. Трамп напомнил представителям Киева, что Украина теряет территории в то время, когда США пытаются положить конец конфликту. По мнению главы Белого дома, страна потеряет оставшиеся под ее контролем части Донбасса.

Напомним, СМИ опубликовали план перемирия конфликта на Украине.

Позже в Кремле сообщили, что Россия официально не получала соответствующую информацию.