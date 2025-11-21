Рязань
Трамп обозначил Украине крайний срок для принятия мирного плана
Президент США Дональд Трамп назначил четверг, 27 ноября, крайним сроком, когда Украина может принять условия разработанного в США мирного плана. Об этом он сообщил в интервью Fox News. «Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал американский президент. Трамп напомнил представителям Киева, что Украина теряет территории в то время, когда США пытаются положить конец конфликту. По мнению главы Белого дома, страна потеряет оставшиеся под ее контролем части Донбасса.

Президент США Дональд Трамп назначил четверг, 27 ноября, крайним сроком, когда Украина может принять условия разработанного в США мирного плана. Об этом он сообщил в интервью Fox News, передал 21 ноября РЕН ТВ.

«Но следующий четверг — это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», — сказал американский президент.

Трамп напомнил представителям Киева, что Украина теряет территории в то время, когда США пытаются положить конец конфликту. По мнению главы Белого дома, страна лишится оставшейся под ее контролем части Донбасса.

Напомним, СМИ опубликовали план перемирия конфликта на Украине.

Позже в Кремле сообщили, что Россия официально не получала соответствующую информацию.