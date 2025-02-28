Трамп раскритиковал Зеленского во время встречи в Белом доме

Во время перепалки, которая произошла между двумя президентами, Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины нет сильных карт на руках.

Трамп раскритиковал Зеленского во время встречи в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

Во время перепалки, которая произошла между двумя президентами, Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины нет сильных карт на руках.

«Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить — „я не хочу остановить войну“. Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках», — заявил президент США.

Он также спародировал Зеленского словами «Я не хочу прекращать огонь, я не хочу прекращать огонь…».

Помимо этого, Трамп заявил, что у Украины «большие проблемы» и что она проигрывает в конфликте. Зеленский попытался перебить его:

— Можно мне ответить?, — спросил он.

— Нет, ты и так много наговорил, — заявил Трамп.

Также Трамп раскритиковал Зеленского за внешний вид. Он спросил у него, есть ли у него костюм:

— У вас вообще есть костюм, — спросил Трамп.

— Да, у меня есть, — ответил Зеленский.

— Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль, — заключил Трамп.

Отмечается, что после спора Трамп сообщил, что сделка Украины и США по редкоземельным металлам отменяется. Зеленского также попросили досрочно покинуть Белый дом.

После спора политиков в сети завирусилась реакция посла Украины на их перепалку.