Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 01
Вск, 02
Пнд, 03
ЦБ USD 88.26 0.56 01/03
ЦБ EUR 91.57 -0.47 01/03
Нал. USD 91.50 / 90.91 28/02 18:25
Нал. EUR 95.00 / 95.87 28/02 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 2025 14:32
6 810
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
6 310
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
11 451
«Зеленый сад» поздравил с 23 февраля семьи мобилизованных сотрудников
Встреча с управляющим директором ГК «Зеленый сад» Андре...
21 февраля 13:05
13 193
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Трамп раскритиковал Зеленского во время встречи в Белом доме
Во время перепалки, которая произошла между двумя президентами, Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины нет сильных карт на руках.

Трамп раскритиковал Зеленского во время встречи в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС.

Во время перепалки, которая произошла между двумя президентами, Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины нет сильных карт на руках.

«Мы хотим спасти вашу страну и остановить войну. Вы не можете говорить — „я не хочу остановить войну“. Без нас у вас нет никаких сильных карт на руках», — заявил президент США.

Он также спародировал Зеленского словами «Я не хочу прекращать огонь, я не хочу прекращать огонь…».

Помимо этого, Трамп заявил, что у Украины «большие проблемы» и что она проигрывает в конфликте. Зеленский попытался перебить его:

— Можно мне ответить?, — спросил он.

— Нет, ты и так много наговорил, — заявил Трамп.

Также Трамп раскритиковал Зеленского за внешний вид. Он спросил у него, есть ли у него костюм:

— У вас вообще есть костюм, — спросил Трамп.

— Да, у меня есть, — ответил Зеленский.

— Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль, — заключил Трамп.

Отмечается, что после спора Трамп сообщил, что сделка Украины и США по редкоземельным металлам отменяется. Зеленского также попросили досрочно покинуть Белый дом.

После спора политиков в сети завирусилась реакция посла Украины на их перепалку.