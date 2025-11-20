Зеленский отказался от мирного плана, предложенного Трампом

Президент России Владимир Путин занимает жесткую позицию по конфликту на Украине, сообщает Financial Times. Президент США Дональд Трамп предложил план, по которому Россия получит фактический контроль над Луганском и Донецком, а покинутые украинскими войсками территории Донбасса станут демилитаризованной зоной без российских войск. США и другие страны признают Крым и Донбасс частью России, но не требуют признания этого Украиной. Также предлагается «заморозить» линии контроля в Запорожской и Херсонской областях, передать России оставшиеся территории восточной Украины в обмен на гарантии безопасности, запретить иностранные войска и дипломаты на Украине, а также ограничить армию и дальнобойное вооружение Киева. Украинские чиновники считают предложение Трампа «победой Путина и Кремля».

Президент России Владимир Путин придерживается бескомпромиссной позиции в отношении конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Financial Times.

Стали известны основные детали нового плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом для разрешения ситуации.

Согласно информации, Россия получит полный фактический контроль над Луганском и Донецком, а участки Донбасса, покинутые украинскими силами, будут объявлены демилитаризованной зоной, где Россия не сможет размещать свои войска. Кроме того, США и другие страны признают Крым и Донбасс законной территорией России, однако от Украины такого признания не потребуют.

Линии контроля в Запорожской и Херсонской областях будут «заморожены», а план также предусматривает передачу России тех частей восточной Украины, которые сейчас не находятся под её контролем, в обмен на гарантии безопасности. Важным моментом является отсутствие иностранных войск и дипломатических самолётов на Украине, а также ограничения на численность украинской армии и её дальнобойное вооружение.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать данный план. Спецпосланник США Стив Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции, где украинский лидер хотел представить свой вариант, разработанный с участием европейских стран. Американские чиновники отметили, что Россия никогда не одобрит такой подход, что вызвало возмущение среди украинских чиновников, которые рассматривают предложение Трампа как «победу Путина и Кремля».