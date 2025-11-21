СМИ опубликовали план перемирия конфликта на Украине

В него вошли территориальные вопросы, военные договоренности, экономический блок и информация про восстановление Украины. Кроме того, США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет «мирный план» до 27 ноября, после чего документ передадут Москве.