СМИ опубликовали план перемирия конфликта на Украине
В него вошли территориальные вопросы, военные договоренности, экономический блок и информация про восстановление Украины. Кроме того, США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет «мирный план» до 27 ноября, после чего документ передадут Москве.
Мирный план состоит:
- Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;
- Херсон и Запорожье — «заморожены» на линии столкновения;
- Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем де-факто РФ;
- Обе стороны обязуются не менять границы силой;
- Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек;
- НАТО не размещает войска на Украине;
- Истребители НАТО размещают в Польше;
- Диалог по безопасности между США—НАТО—РФ, создание американо-российской рабочей группы;
- Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу;
- США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины;
- $100 млрд замороженных российских активов — на восстановление Украины; США получают 50% прибыли;
- Европа добавляет еще $100 млрд;
- Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;
- Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии;
- Постепенное снятие санкций с России;
- Возвращение РФ в G8;
- Долгосрочное экономическое сотрудничество США—РФ;
- Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электроэнергия — 50/50 между Украиной и РФ;
- США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру;
- После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.
Кроме того, США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет «мирный план» до 27 ноября, после чего документ передадут Москве.