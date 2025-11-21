Рязань
СМИ опубликовали план перемирия конфликта на Украине
В него вошли территориальные вопросы, военные договоренности, экономический блок и информация про восстановление Украины. Кроме того, США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет «мирный план» до 27 ноября, после чего документ передадут Москве.

СМИ опубликовали план перемирия конфликта на Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

В него вошли территориальные вопросы, военные договоренности, экономический блок и информация про восстановление Украины.

Мирный план состоит:

  • Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими;
  • Херсон и Запорожье — «заморожены» на линии столкновения;
  • Часть территорий становится демилитаризованной буферной зоной под контролем де-факто РФ;
  • Обе стороны обязуются не менять границы силой;
  • Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек;
  • НАТО не размещает войска на Украине;
  • Истребители НАТО размещают в Польше;
  • Диалог по безопасности между США—НАТО—РФ, создание американо-российской рабочей группы;
  • Россия юридически фиксирует политику ненападения на Украину и Европу;
  • США и Европа запускают крупный инвестиционный пакет на восстановление Украины;
  • $100 млрд замороженных российских активов — на восстановление Украины; США получают 50% прибыли;
  • Европа добавляет еще $100 млрд;
  • Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты;
  • Создание Фонда развития Украины, инвестиции в инфраструктуру, ресурсы, технологии;
  • Постепенное снятие санкций с России;
  • Возвращение РФ в G8;
  • Долгосрочное экономическое сотрудничество США—РФ;
  • Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электроэнергия — 50/50 между Украиной и РФ;
  • США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру;
  • После подписания — немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.

Кроме того, США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет «мирный план» до 27 ноября, после чего документ передадут Москве.