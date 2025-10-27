В Рязани на благоустройство ЦПКиО направили еще 260 миллионов рублей

Подрядчик должен подготовить территорию к строительству: вырубить некоторые деревья, выкорчевать пни, обрезать сухие ветви, вылечить раны, расчистить площади от кустарников. Также необходимо демонтировать урны, скамьи, игровые детские объекты, ограждения, стенды и ворота, а также элементы освещения. Кроме того, нужно разобрать покрытие тротуаров и бортовые камни. Работы завершат до 30 сентября 2026 года.

На благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Рязани выделили 260 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, в ходе проведения благоустройства обновят систему электроснабжения, установят дополнительные источники света и сигнальные знаки, а также декоративную подсветку деревьев. На территории парка уложат покрытие проезжих и пешеходных зон, оборудуют велопарковки, установят урны и скамьи. Кроме того, подрядчик обустроит площадку для выгула собак, установит искусственные препятствия, барьеры, тумбы, «змейки» и туннели.

Подрядчику необходимо высадить деревья, кустарники, газон и цветы, обустроить клумбы и улучшить почву органическими удобрениями. Также в парке появятся информационные стенды, калитки и камеры видеонаблюдения.

Заказчиком выступило управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадмиистрации.

Напомним, на благоустройство ЦПКиО совладелец «Технониколь» и учредитель благотворительного фонда Сергей Колесников направит один миллиард рублей. Соответствующее соглашение подписали в 2024 году.

Позже на выполнение работ выделили дополнительно 122 миллиона рублей.

Мэр Виталий Артемов уточнил, что за эти деньги в парке обустроят площадку и вылечат деревья.

Также рязанцам представили концепцию благоустройства парка, согласно которой там появятся помещения для точек общественного питания, комнаты родителя и ребенка, амфитеатр, зоны отдыха и высотная прогулочная тропа со смотровой площадкой.