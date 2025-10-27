Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
10°
Втр, 28
10°
Срд, 29
ЦБ USD 78.98 -1.99 28/10
ЦБ EUR 92.02 -2.06 28/10
Нал. USD 80.01 / 80.57 27/10 18:40
Нал. EUR 94.00 / 95.20 27/10 18:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
3 876
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 707
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 898
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
3 393
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязани на благоустройство ЦПКиО направили еще 260 миллионов рублей
Подрядчик должен подготовить территорию к строительству: вырубить некоторые деревья, выкорчевать пни, обрезать сухие ветви, вылечить раны, расчистить площади от кустарников. Также необходимо демонтировать урны, скамьи, игровые детские объекты, ограждения, стенды и ворота, а также элементы освещения. Кроме того, нужно разобрать покрытие тротуаров и бортовые камни. Работы завершат до 30 сентября 2026 года.

На благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Рязани выделили 260 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Подрядчик должен подготовить территорию к строительству: вырубить некоторые деревья, выкорчевать пни, обрезать сухие ветви, вылечить раны, расчистить площади от кустарников. Также необходимо демонтировать урны, скамьи, игровые детские объекты, ограждения, стенды и ворота, а также элементы освещения. Кроме того, нужно разобрать покрытие тротуаров и бортовые камни.

Согласно документам, в ходе проведения благоустройства обновят систему электроснабжения, установят дополнительные источники света и сигнальные знаки, а также декоративную подсветку деревьев. На территории парка уложат покрытие проезжих и пешеходных зон, оборудуют велопарковки, установят урны и скамьи. Кроме того, подрядчик обустроит площадку для выгула собак, установит искусственные препятствия, барьеры, тумбы, «змейки» и туннели.

Подрядчику необходимо высадить деревья, кустарники, газон и цветы, обустроить клумбы и улучшить почву органическими удобрениями. Также в парке появятся информационные стенды, калитки и камеры видеонаблюдения.

Заказчиком выступило управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства горадмиистрации.

Работы завершат до 30 сентября 2026 года.

Напомним, на благоустройство ЦПКиО совладелец «Технониколь» и учредитель благотворительного фонда Сергей Колесников направит один миллиард рублей. Соответствующее соглашение подписали в 2024 году.

Позже на выполнение работ выделили дополнительно 122 миллиона рублей.

Мэр Виталий Артемов уточнил, что за эти деньги в парке обустроят площадку и вылечат деревья.

Также рязанцам представили концепцию благоустройства парка, согласно которой там появятся помещения для точек общественного питания, комнаты родителя и ребенка, амфитеатр, зоны отдыха и высотная прогулочная тропа со смотровой площадкой.