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На благоустройство ЦПКиО в Рязани выделили дополнительно 122 миллиона рублей
Глава города уточнил, что за дополнительные средства в парке обустроят детскую площадку и выполнят работы по оздоровлению деревьев. «Проект практически готов, мы заключаем пятисторонний контракт с подрядной организацией, которая будет выбрана фондом. Планируем с июля или августа приступить к работам», — отметил Артемов. Кроме того, контролировать ход выполнения работ будут члены горадминистрации, благотворительного фонда Сергея Колесникова и проектного бюро «М4».

На благоустройство ЦПКиО выделили еще 122 миллиона рублей из бюджета Рязанской области. Об этом сообщил мэр Виталий Артемов на заседании гордумы во вторник, 10 июня.

Глава города уточнил, что за дополнительные средства в парке обустроят детскую площадку и выполнят работы по оздоровлению деревьев.

«Проект практически готов, мы заключаем пятисторонний контракт с подрядной организацией, которая будет выбрана фондом. Планируем с июля или августа приступить к работам», — отметил Артемов.

Кроме того, контролировать ход выполнения работ будут члены горадминистрации, благотворительного фонда Сергея Колесникова и проектного бюро «М4».

Напомним, в 2024 году губернатор Павел Малков, и. о. главы администрации Рязани Дмитрий Лощинин, совладелец «Технониколь» и учредитель Благотворительного фонда Сергей Колесников подписали протокол о намерениях по благоустройству территории парка культуры и отдыха «Рюмина Роща». Работы выполнят в течение пяти лет. На реализацию данного проекта направят один миллиард рублей.