Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
Птн, 21
Сбт, 22
ЦБ USD 80.94 -0.11 20/11
ЦБ EUR 93.78 -0.15 20/11
Нал. USD 80.70 / 81.38 20/11 09:40
Нал. EUR 94.00 / 94.80 20/11 09:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 358
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 444
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 312
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 998
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
На территории Рязанской области объявили отбой угрозы БПЛА опасности
В Рязанской области отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает РСЧС. Отбой опасности объявили 20 ноября в 06:17. Она действовала в регионе с 00:21. Напомним, над территорией Рязанской области уничтожили 16 беспилотников. Губернатор региона Павел Малков сообщал в соцсетях, что из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.

В Рязанской области отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает РСЧС.

Отбой опасности объявили 20 ноября в 06:17. Она действовала в регионе с 00:21.

Напомним, над территорией Рязанской области уничтожили 16 беспилотников. Губернатор региона Павел Малков сообщал в соцсетях, что из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.