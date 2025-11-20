На территории Рязанской области объявили отбой угрозы БПЛА опасности

В Рязанской области отменили угрозу беспилотной опасности. Об этом сообщает РСЧС. Отбой опасности объявили 20 ноября в 06:17. Она действовала в регионе с 00:21. Напомним, над территорией Рязанской области уничтожили 16 беспилотников. Губернатор региона Павел Малков сообщал в соцсетях, что из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб.