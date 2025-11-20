Рязань
Минобороны опубликовало заявление после массовой ночной атаки на Рязань
Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

За прошедшую ночь над территорией Рязанской области уничтожили 16 БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего за указанный период над Россией перехватили 65 украинских беспилотника. Помимо Рязанской, 18 БПЛА сбили над Воронежской, 14 — над Белгородской, 7 — над Тульской, 4 — над Брянской, 3 — над Липецкой, 2 — над Тамбовской областями и 1 над Республикой Крым.

Напомним, беспилотная опасность действовала в регионе с 00:21 20 ноября.