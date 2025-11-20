Малков: в нескольких районах Рязани и на предприятии упали обломки БПЛА

Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы, написал губернатор Малков в своем телеграм канале.

Прошлой ночью над территорией Рязанской области средствами ПВО и РЭБ были уничтожены беспилотные летательные аппараты БПЛА.

Как уточняет глава региона у себя в соцсетях, в результате падения обломков произошло возгорание на территории одного из предприятий, однако, по предварительной информации, пострадавших нет. Оценка материального ущерба в настоящее время проводится, на месте работают оперативные службы.

Уточняется, что падение обломков зафиксировано в нескольких районах Рязани, однако серьезных повреждений гражданской инфраструктуры также не зафиксировано.

Малков отметил, что в течение дня будут проводиться работы по ликвидации обломков. Жителей просят не приближаться к месту происшествия и в случае обнаружения обломков немедленно вызывать оперативные службы по номеру 112.

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видео последствий террористических атак.